Waterfront Ponente aperti al pubblico i due nuovi accessi al mare tutto pronto per l' inaugurazione

A Cesenatico sono stati aperti al pubblico due nuovi accessi al mare nel waterfront di Ponente, dopo lavori di riqualificazione. I nuovi punti di accesso si trovano lungo la via che costeggia il canale Zadina, intersecandosi con via Comlombo, e lungo via Pinzon. Da alcuni giorni sono disponibili per i visitatori, mentre l’inaugurazione ufficiale è ancora in programma. Le aree sono state rinnovate per migliorare l’accessibilità e la fruizione del litorale.

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Sono aperti da qualche giorno a Cesenatico i due nuovi accessi al mare del waterfront di Ponente che sono stati completamente riqualificati: si tratta della via che costeggia il canale Zadina e si interseca con via Comlombo e di via Pinzon. Le due nuove strade sono così completamente fruibili per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Waterfront di Ponente, il punto sui lavori: entro metà maggio saranno conclusi altri due accessi al mareContinuano i lavori per la riqualificazione del Waterfront di Ponente ed entro metà maggio saranno completati i due nuovi accessi al mare: quello che... Waterfront di ponente: aperti i nuovi accessi al mareIl Waterfront di Ponente a Cesenatico si rinnova. Aperti i nuovi accessi al mare, inaugurazione il 29 maggio. In autunno al via i lavori in via Colombo. livingcesenatico.it Nuovo waterfront di Ponente, a fine stagione riparte il cantiereFra un mese riprenderanno i lavori in viale Colombo del cosiddetto waterfront di Ponente. La riqualificazione comprenderà la strada di accesso al mare che costeggia il canale Zadina e si interseca con ... ilrestodelcarlino.it