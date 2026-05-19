W l’Italia – sogni… canzoni… squallori! il nuovo spettacolo di Tricarico

È stato presentato il nuovo spettacolo dell’artista che ha scelto un titolo che richiama emozioni contrastanti. Lo spettacolo si propone di offrire un’interpretazione personale della realtà attuale, combinando elementi di ironia, poesia e critica. L’artista, noto per il suo stile unico, affronta temi legati alla società e alla cultura contemporanea, mantenendo un tono che alterna stupore e disincanto. La produzione si distingue per un approccio originale e per l’uso di linguaggi artistici diversi.

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ph. Ylenia Stefoni MILANO – “W l’Italia – sogni. canzoni. squallori!” è il nuovo spettacolo di Tricarico, uno sguardo rinnovato e allo stesso tempo tipicamente suo – ironico, stupito, critico ma mai banale, sempre poetico e disincantato – sulla contemporaneità. Il debutto in prima nazionale è atteso il 10 e l’11 giugno al Teatro Menotti di Milano, nell’ambito della rassegna di musica e teatro CrossOver. Il canovaccio è una metafora di questa nostra Italia contemporanea che, dimentica della sua grandezza, sembra si stia smarrendo. Un viaggio sonoro, fra musica, sogno e racconto, nel quale il protagonista un giorno si sveglia e non viene più riconosciuto da nessuno, neppure dai propri figli. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “W l’Italia – sogni… canzoni… squallori!”, il nuovo spettacolo di Tricarico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Firenze: Tricarico al Teatro Puccini con il nuovo spettacoloFIRENZE – Prodotto da Franco Godi, “W L’ITALIA – sogni… canzoni… squallori!” è il nuovo spettacolo di Tricarico, in scena giovedì 7 maggio alle 20. Firenze, Tricarico in scena con lo spettacolo ‘W L'Italia’Firenze, 4 maggio 2026 - Uno sguardo rinnovato e allo stesso tempo tipicamente suo, ironico, stupito, critico ma mai banale, sempre poetico e...