volontari per ripulire il quartiere

Sabato mattina si svolgerà nel quartiere Doria–Da Palestrina, tra piazza Loreto e corso Buenos Aires, il secondo appuntamento di “Quartiere Pulito”. L’iniziativa coinvolge cittadini, istituzioni e Amsa, l’azienda incaricata della gestione dei rifiuti urbani, per organizzare una giornata di volontariato dedicata alla pulizia dello spazio pubblico. L’evento mira a sensibilizzare sulla cura dell’ambiente urbano attraverso la partecipazione attiva dei residenti. La giornata prevede attività di raccolta dei rifiuti e di riqualificazione delle aree interessate.

Andrà in scena sabato mattina nel quartiere Doria–Da Palestrina - tra piazza Loreto e corso Buenos Aires - il secondo appuntamento di “Quartiere Pulito”, l’iniziativa che unisce cittadini, istituzioni e Amsa per la cura dello spazio pubblico. Il quartiere sarà quindi protagonista di una mattinata dedicata alla collaborazione e alla partecipazione civica "per una Milano migliore", come sottolineano gli organizzatori. L’evento è promosso dal Comitato Amici di viale Andrea Doria e vie limitrofe, con il patrocinio dei Municipi 2 e 3 del Comune di Milano e in collaborazione con Amsa e con il Coordinamento dei Comitati Milanesi. "L’obiettivo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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