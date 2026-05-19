Volley serie b femminile La Lasersoft la spunta al tie break | i giochi per la salvezza si decidono a Reggio
Nella partita di serie B femminile di volley, la Lasersoft Riccione ha ottenuto la vittoria al tie break contro il Centro Volley Reggiano in una sfida che si è disputata in casa della formazione di Riccione. La squadra locale ha conquistato l’intera posta in palio, anche se ha avuto un vantaggio di due set che non è riuscita a consolidare. I giochi per la salvezza si decidono nelle prossime partite a Reggio Emilia.
Tutto ancora in ballo. La Lasersoft Riccione riesce a vincere il match casalingo con il Centro Volley Reggiano, ma si mangia le mani per non aver sfruttato al meglio un vantaggio di due set che avrebbe potuto indirizzare decisamente meglio questo spareggio playout. All’impianto delle Fontanelle finisce 3-2 per la Lasersoft, che è volata per varie fasi della partita sulle ali di una gigantesca Tallevi (31 punti). Riccione gioca con grande energia e soprattutto è brava e precisa nei momenti importanti dei primi due set, chiusi sul 25-23 e sul 25-22. Poi il calo, con Reggio ad approfittarne grazie a Benedetti e Migliore, brave a trascinare la squadra nel terzo (23-25), e nel quarto (20-25). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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