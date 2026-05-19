Volley serie b femminile La Lasersoft la spunta al tie break | i giochi per la salvezza si decidono a Reggio

Nella partita di serie B femminile di volley, la Lasersoft Riccione ha ottenuto la vittoria al tie break contro il Centro Volley Reggiano in una sfida che si è disputata in casa della formazione di Riccione. La squadra locale ha conquistato l’intera posta in palio, anche se ha avuto un vantaggio di due set che non è riuscita a consolidare. I giochi per la salvezza si decidono nelle prossime partite a Reggio Emilia.

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