Volley la Futura Ceparana rimonta e vince | torna Serena Rossi

Nel campionato di volley, la squadra di Ceparana ha ottenuto una vittoria dopo aver recuperato un set perso all'inizio della partita. La formazione ha dimostrato solidità nel secondo e nel terzo set, riuscendo a imporsi sugli avversari. Tra le protagoniste del match, alcune giovani atlete hanno avuto un ruolo determinante, contribuendo con punti e giocate decisive. La presenza in campo di Serena Rossi, che era assente nelle ultime partite, ha portato nuova energia alla squadra.

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? Punti chiave Come ha fatto la squadra a ribaltare il primo set perso?. Chi sono le giovani atlete che hanno dominato il campo?. Perché il ritorno di Serena Rossi cambia il futuro del gruppo?. Cosa cambierà nella gestione tecnica di Menconi la prossima stagione?.? In Breve D'Ascoli segna 26 punti, seguita da Loria e Castagna con 14 punti ciascuna.. R. Rossi per il Quiliano totalizza 14 punti, Zunino ne segna 10.. Mister Menconi valuta il ritorno alla guida esclusiva del vivaio dopo Garfagnini.. La giovane Cella gestisce il palleggio con ottima qualità durante il match.. La Futura Ceparana chiude il campionato di Serie C ligure femminile battendo il Quiliano per 3 set a 1, con un punteggio finale di 17-25, 25-15, 25-14 e 27-25, in una sfida giocata sul campo casalingo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Volley, la Futura Ceparana rimonta e vince: torna Serena Rossi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Futura Ceparana a Lavagna: sfida all’Admo per il tris consecutivo? Cosa sapere Futura Ceparana sfida l'Admo sabato 25 aprile alle 19 nella palestra di Lavagna. Leggi anche: LIVE Civitanova-Perugia 1-3, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la Sir vince gara-2 in rimonta e sale 2-0 Pallavolo - Futura Ceparana dilaga sul parquet della vicecapolista x.com Volley: il Futura femminile chiude con una vittoria casalingaIl Futura Ceparana chiude senza problemi il campionato di Serie C ligure femminile contro Quiliano. Al di là della carburazione che costa il primo set e del rilassamento che lo obbliga a un'affannos ... msn.com Futura Ceparana domina Sanremo: nona vittoria consecutiva in Serie CCEPARANA - Nona vittoria e settimo risultato finale di 3-0 consecutivo che certificano il buon momento della squadra di Garfagnini che è l’unica formazione che fino a questo momento del campionato ha ... lanazione.it