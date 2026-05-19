Voi non sapete chi sono io attore e cantante arrestato a Roma dopo aver aggredito i carabinieri
“Voi non sapete chi sono io”, ha gridato, minacciando di avere importanti conoscenze nel mondo della politica. Parole che non hanno intimorito i carabinieri: dopo essere stati aggrediti, i militari lo hanno bloccato e arrestato. Nei guai è finito Marco Montingelli, attore, cantante e ballerino di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Tutto costa, ma qualcuno paga, comunque! E non sapete chi! È dunque una cosa losca. Qui siete voi, è pulito, è netto, ci si vede chiaro!. Gli spazi non conformi - quando sono senza nessun padrino e nessun padrone, come il nostro - hanno bisogno anche di facebook
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