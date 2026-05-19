Martedì 19 maggio 2026, a Fano si è tenuto l'evento di apertura dell'estate fanese, con la partecipazione di Ettore Bassi e Paolo Clini. L'attrice e l'attore sono saliti sul palco presso la Rocca per presentare lo spettacolo, dopo aver partecipato lo scorso anno al “giuramento di Vitruvio” al Pincio, evento che aveva segnato l'inizio di questa collaborazione. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso, con molte persone che si sono radunate per assistere alla serata.

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 19 maggio 2026 - La scintilla era scoccata già un anno fa, quando Ettore Bassi arrivò a Fano per il “giuramento di Vitruvio” al Pincio. "È nata un po’ per ridere e un po’ seriamente", rac conta Angelo Bertoglio, tra i promotori dell’iniziativa insieme all’RTI Rocca Malatestiana e alla Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano. Poi, nel frattempo, tutto è cambiato: a gennaio è arrivata la scoperta della Basilica attribuita a Vitruvio e quel progetto immaginato quasi come un esperimento ha assunto un peso completamente diverso. Tra teatro e divulgazione. “Io sono Vitruvio”, in programma venerdì 5 giugno alle 21 alla Rocca Malatestiana, non sarà una semplice conferenza né uno spettacolo teatrale tradizionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vitruvio entra in scena alla Rocca: Ettore Bassi e Paolo Clini aprono l’estate fanese

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