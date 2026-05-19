Vitigno Italia Agri Solaris lancia Le Sei Anime la nuova linea DOC del Sannio

Durante la manifestazione Vitigno Italia, in programma dal 17 al 19 maggio presso la Stazione Marittima di Napoli, è stata presentata la nuova linea DOC dell’azienda vinicola Agri Solaris, chiamata “Le Sei Anime”. La linea nasce con l’obiettivo di rappresentare il territorio del Sannio attraverso un progetto che unisce vino, memoria e identità culturale. La presentazione ha fatto parte delle iniziative dell’evento dedicato ai vini italiani, con un focus particolare sulla produzione locale.

Agri Solaris a Vitigno Italia, in programma dal 17 al 19 maggio presso la Stazione Marittima di Napoli, ha presentato “Le Sei Anime”, la sua prima linea DOC nata per raccontare il Sannio attraverso un progetto di archeologia sensoriale che intrecciava vino, memoria, territorio e identità culturale. Un percorso enologico che trasformava ogni etichetta in un reperto vivente, capace di custodire la forza geologica della terra sannita e il retaggio delle civiltà che nei secoli ne avevano modellato il carattere. La collezione “Le Sei Anime” nasceva dall’idea di interpretare il vino come espressione antropologica del territorio, dando voce ai popoli, ai culti e agli elementi che avevano attraversato il Sannio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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