Viterbo Petit Bateau lascia via Matteotti | svuotamento nel centro storico

A Viterbo, numerosi negozi nel centro storico hanno chiuso o stanno chiudendo a causa dei lavori in corso in via Matteotti. Le imprese più vecchie del quartiere preferiscono trasferirsi in zone meno soggette ai cantieri, lasciando vuoto lo spazio commerciale di questa via centrale. La presenza dei lavori ha portato a una diminuzione dell’afflusso di clienti e alla conseguente decisione di molte attività di abbandonare la zona. La situazione evidenzia come i cantieri abbiano influenzato direttamente le attività commerciali della zona.

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? Punti chiave Come influiscono i cantieri di via Matteotti sulla chiusura dei negozi?. Perché le attività storiche preferiscono spostarsi fuori dalle mura cittadine?. Quali sono le responsabilità dell'amministrazione nel declino del centro storico?. Cosa rischia il tessuto sociale di Viterbo con la desertificazione commerciale?.? In Breve Via Matteotti passa da sedici attività commerciali a sole sei nel corso del 2024.. Cantieri stradali di cinque mesi nel novembre 2023 hanno accelerato il declino economico.. Trasferimenti di attività storiche come Centro chiavi e AD Grafica verso zone periferiche.. Chiusura imminente del mercato di San Faustino e spostamento Officine Toscane verso Orvieto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, Petit Bateau lascia via Matteotti: svuotamento nel centro storico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Malore in casa, donna soccorsa nel centro storico di Viterbo | FOTOUn'anziana che vive in via Valle Piatta, nel centro storico di Viterbo, ha accusato un malore all'interno della propria abitazione. Crolla il tetto di palazzo Pamphili a Viterbo, allarme nel centro storicoCede il tetto di palazzo Pamphili, uno degli edifici più imponenti del centro storico di Viterbo, e riaccende le preoccupazioni sullo stato di...