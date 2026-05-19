Vistosi oppure minimal sempre irresistibili

Negli ultimi tempi, le tendenze di stile hanno aperto a un’estetica più sobria, lasciando spazio a capi e accessori meno appariscenti rispetto agli anni passati. Tuttavia, tra le novità che si sono affermate, gli orecchini a forma di fiocco si sono distinti per la loro capacità di combinare semplicità e fascino. Questa forma si inserisce in un filone estetico che, pur mantenendo un tocco femminile, si presenta più discreto e versatile, trovando spazio sia nelle passerelle che tra le proposte di street style.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

S ebbene l’estetica coquette fatta di pizzi, merletti e colori pastello oggi si è fatta più discreta rispetto al boom degli ultimi anni, c’è un dettaglio nato da quell’immaginario che continua a conquistare passerelle e street style: gli orecchini a forma di fiocco. Kate Middleton, eleganza anni ’80 (e orecchini di perle) al Commonwealth Day 2026 X Leggi anche › Diversi è meglio. Gli orecchini asimmetrici sono il colpo di stile della Primavera Estate 2026 Accanto ai modelli in raso, con perle e cristalli dall’allure bon ton, nella Primavera Estate 2026 trovano spazio interpretazioni più contemporanee, che rileggono il classico motivo romantico in chiave minimal. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Vistosi oppure minimal, sempre irresistibili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tornano di moda i gioielli vistosi: le 5 tendenze bijoux della Primavera-Estate 2026La stagione Primavera-Estate 2026 del prêt-à-porter è stata tra le più osservate e commentate degli ultimi anni. Leggi anche: 7 irresistibili film sui triangoli amorosi