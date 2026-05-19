Visite archeologiche ai sotterranei di Palazzo della Ragione e al ponte romano San Lorenzo
Sabato 23 maggio alle ore 16, le archeologhe di ARC.A.DIA organizzano una visita guidata alle aree sotterranee di Palazzo della Ragione e al ponte romano San Lorenzo, situati sotto piazza Antenore. La passeggiata prevede l'esplorazione delle tracce di epoca romana e medievale che si trovano sotto le vie della città. La partecipazione è su prenotazione e permette di scoprire i resti archeologici nascosti sotto il centro storico. La visita si rivolge a chi desidera conoscere meglio questi luoghi storici.
Sabato 23 maggio alle ore 16 le archeologhe di ARC.A.DIA vi aspettano per una visita, su prenotazione, dell'area archeologica, sotterranea, di Palazzo della Ragione e del ponte romano San Lorenzo, sotto piazza Antenore, per scoprire insieme tracce di epoca romana e medievale nascoste sotto vie. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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