Visite archeologiche ai sotterranei di Palazzo della Ragione e al ponte romano San Lorenzo

Da padovaoggi.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio alle ore 16, le archeologhe di ARC.A.DIA organizzano una visita guidata alle aree sotterranee di Palazzo della Ragione e al ponte romano San Lorenzo, situati sotto piazza Antenore. La passeggiata prevede l'esplorazione delle tracce di epoca romana e medievale che si trovano sotto le vie della città. La partecipazione è su prenotazione e permette di scoprire i resti archeologici nascosti sotto il centro storico. La visita si rivolge a chi desidera conoscere meglio questi luoghi storici.

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Sabato 23 maggio alle ore 16 le archeologhe di ARC.A.DIA vi aspettano per una visita, su prenotazione, dell'area archeologica, sotterranea, di Palazzo della Ragione e del ponte romano San Lorenzo, sotto piazza Antenore, per scoprire insieme tracce di epoca romana e medievale nascoste sotto vie. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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