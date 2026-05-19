Visite archeologiche ai sotterranei di Palazzo della Ragione e al ponte romano San Lorenzo

Sabato 23 maggio alle ore 16, le archeologhe di ARC.A.DIA organizzano una visita guidata alle aree sotterranee di Palazzo della Ragione e al ponte romano San Lorenzo, situati sotto piazza Antenore. La passeggiata prevede l'esplorazione delle tracce di epoca romana e medievale che si trovano sotto le vie della città. La partecipazione è su prenotazione e permette di scoprire i resti archeologici nascosti sotto il centro storico. La visita si rivolge a chi desidera conoscere meglio questi luoghi storici.

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