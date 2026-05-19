Visita alla Basilica del Carmine e la sua stupenda scoletta

Padovanità vi propone questa visita ad un luogo ameno e prezioso per la tradizione storica, artistica e religiosa della nostra città. Entreremo nella Chiesa di Santa Maria del Carmine e nella sua stupenda Scoletta. Avremo modo di rimanere estasiati dalle spiegazioni della nostra guida attraverso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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