Vis sono mancati i gol sui calci di punizione
Nella recente stagione della squadra, sono stati pochi i gol segnati su calci di punizione. Per conquistare i risultati, è fondamentale mettere la palla in rete, e per farlo bisogna tirare in porta. Questa regola vale in ogni partita di calcio e anche nel percorso della squadra, che ha concluso il campionato con un numero limitato di reti realizzate in questa maniera. La mancanza di segnature su punizione ha contribuito a determinare l’esito delle partite.
Per vincere le partite bisogna fare gol. Per fare gol bisogna tirare in porta. Ovvietà del calcio. La stagione della Vis appena conclusa non si sottrae all’assioma. Ha sì rispettato gli obiettivi iniziali (salvezza con largo anticipo, playoff), ma con diversi indicatori peggiorati rispetto all’anno precedente, che era stato il migliore della storia vissina – è il caso di ribadire – dunque per certi versi irripetibile. Vediamo un po’ di numeri: dal 6° posto si è scesi al 10°, dai 58 punti ai 46 (ma con due partite in meno), dai 48 gol segnati a 38 (idem), da + 10 a + 2 di differenza reti. Tutto questo è la conseguenza di una minore incidenza... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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