Vis sono mancati i gol sui calci di punizione

Nella recente stagione della squadra, sono stati pochi i gol segnati su calci di punizione. Per conquistare i risultati, è fondamentale mettere la palla in rete, e per farlo bisogna tirare in porta. Questa regola vale in ogni partita di calcio e anche nel percorso della squadra, che ha concluso il campionato con un numero limitato di reti realizzate in questa maniera. La mancanza di segnature su punizione ha contribuito a determinare l’esito delle partite.

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