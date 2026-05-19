Virus Ebola il ministero della Saluta lancia l’allarme | dai viaggi ai contatti ecco cosa fare

Il ministero della Salute ha avviato nuove misure di sorveglianza per il personale che proviene dalle zone colpite dal focolaio di virus Bundibugyo, una variante del virus Ebola. Le aree interessate sono situate tra la Repubblica Democratica del Congo e l’Uganda. Sono state fornite indicazioni specifiche riguardo ai viaggi e ai contatti con persone provenienti da queste zone. Le autorità sanitarie monitorano attentamente eventuali sintomi e adottano procedure di sicurezza per contenere la diffusione del virus.

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Il ministero della Salute ha attivato misure di sorveglianza sanitaria per il personale proveniente dalle aree colpite dal focolaio di virus Bundibugyo, una variante del virus Ebola registrata tra la Repubblica Democratica del Congo e l’Uganda. La decisione è contenuta in una nuova circolare pubblicata sul sito del ministero in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’ Oms, che nelle prossime ore dovrebbe riunire il Comitato d’emergenza internazionale. Il provvedimento riguarda operatori sanitari, cooperanti e personale logistico impiegato nelle attività di supporto umanitario nelle zone interessate dall’epidemia. Nel documento si sottolinea come la diffusione del virus e l’incertezza sull’estensione reale del focolaio rendano necessarie misure preventive rafforzate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Virus Ebola, il ministero della Saluta lancia l’allarme: dai viaggi ai contatti, ecco cosa fare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ebola, cosa prevede la circolare del ministero della Salute: viaggi, compagnie e casi sospettiScatta la sorveglianza sanitaria per il personale impiegato nelle zone in cui è in corso il focolaio di virus Bundibugyo, una variante di Ebola,... Ebola, torna allarme in Congo: identikit del virus che nel 2014 sfidò il mondo(Adnkronos) – Era il settembre del 1976 quando in un laboratorio di microbiologia di Anversa un giovane scienziato, Peter Piot (oggi 77enne), si... #Ebola Ministero salute emana circolare per i viaggi di rientro in Italia dalle zone colpite dal virus (Rep democratica Congo, Uganda, provincia Ituri) Domanda 2: quanti e quali passeggeri sono arrivati in Italia almeno da aprile e negli ultimi 21 giorni (durata qu x.com Bundibugyo, il ministero della Salute ha emanato un protocollo per chi rientra in ItaliaIl ministero della Salute ha emanato una circolare che dispone l’attivazione della sorveglianza sanitaria per tutti gli operatori, sanitari e non, in rientro in Italia dopo attività svolte nelle aree ... corrierenazionale.it Ebola, Ministero 'sorveglianza sanitaria a personale proveniente dal Congo e dall' Uganda'Scatta l'attivazione della sorveglianza sanitaria al personale impiegato nelle zone del focolaio di virus Bundibugyo, variante di Ebola. Lo prevede una circolare del ministero della Salute. In consid ... ansa.it La Spagna dice di aver rilevato un sospetto caso di hantavirus ad Alicante (Spagna continentale) reddit