Virus Ebola il ministero della Saluta lancia l’allarme | dai viaggi ai contatti ecco cosa fare

Da thesocialpost.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero della Salute ha avviato nuove misure di sorveglianza per il personale che proviene dalle zone colpite dal focolaio di virus Bundibugyo, una variante del virus Ebola. Le aree interessate sono situate tra la Repubblica Democratica del Congo e l’Uganda. Sono state fornite indicazioni specifiche riguardo ai viaggi e ai contatti con persone provenienti da queste zone. Le autorità sanitarie monitorano attentamente eventuali sintomi e adottano procedure di sicurezza per contenere la diffusione del virus.

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Il ministero della Salute ha attivato misure di sorveglianza sanitaria per il personale proveniente dalle aree colpite dal focolaio di virus Bundibugyo, una variante del virus Ebola registrata tra la Repubblica Democratica del Congo e l’Uganda. La decisione è contenuta in una nuova circolare pubblicata sul sito del ministero in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’ Oms, che nelle prossime ore dovrebbe riunire il Comitato d’emergenza internazionale. Il provvedimento riguarda operatori sanitari, cooperanti e personale logistico impiegato nelle attività di supporto umanitario nelle zone interessate dall’epidemia. Nel documento si sottolinea come la diffusione del virus e l’incertezza sull’estensione reale del focolaio rendano necessarie misure preventive rafforzate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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