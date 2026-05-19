Virtus troppo morbida | Trento espugna l' Arena e porta la serie playoff in parità

La Virtus Olidata Bologna ha perso in casa contro la Dolomiti Energia Trentino in una partita che si è conclusa con il punteggio a favore degli ospiti. La gara, durata quaranta minuti, si è rivelata molto combattuta, ma alla fine la squadra di Trento è riuscita a portare a casa la vittoria. Con questo risultato, la serie playoff tra le due formazioni è ora in parità. La Virtus ha mostrato delle difficoltà nel mantenere il ritmo e la concentrazione nel momento decisivo della partita.

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