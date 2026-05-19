Violentò la vicina di casa 19enne dopo averle chiesto del latte a Pavia | condannato a 5 anni di carcere
Un uomo di 30 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver violentato una studentessa di 19 anni, sua vicina di casa. L’episodio è avvenuto a Pavia, quando l’uomo le aveva chiesto del latte e successivamente l’ha aggredita. La sentenza è stata pronunciata dopo un processo in cui sono stati presentati gli elementi raccolti dalle indagini. La vittima ha riferito di aver subito violenza dopo il primo approccio dell’uomo.
Il 30enne che ha aggredito e violentato la vicina di casa, una studentessa di 19 anni, dopo averle chiesto del latte è stato condannato a 5 anni di carcere. Il giudice ha stabilito anche una provvisionale di 25mila euro alla ragazza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Violentò la giovane vicina di casa dopo averle chiesto il latte: condannato a 5 anni
Leggi anche: Sequestrò e violentò una ragazza. Condannato a sei anni di carcere
Pavia, violentò una studentessa vicina di casa aspettando fosse sola: condannato a 5 anni milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
Violentò la giovane vicina di casa dopo averle chiesto il latte: condannato a 5 anniPavia, pena ridotta di un terzo per il rito abbreviato. Lo stupro risale allo scorso ottobre, l’uomo aspettò che il compagno della 19enne uscisse per andare al lavoro per far scattare la sua trappola ... msn.com
Pavia, violentò una studentessa vicina di casa aspettando fosse sola: condannato a 5 anniNell'ottobre scorso aveva violentato una studentessa, sua vicina di casa, a Pavia. Subito dopo essere stato fermato dalla polizia, l'uomo, 30 anni, aveva confessato. Oggi è stato condannato a 5 anni n ... milano.repubblica.it
Chiara Poggi era molto innamorata di Alberto Stasi mentre si lamentava degli amici del fratello che entravano in camera sua. Questo avrebbe detto ai pm e ai carabinieri, l’amica e vicina di casa della vittima del delitto di Garlasco. Le sue parole rivelerebber facebook