Violentò la vicina di casa 19enne dopo averle chiesto del latte a Pavia | condannato a 5 anni di carcere

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 30 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver violentato una studentessa di 19 anni, sua vicina di casa. L’episodio è avvenuto a Pavia, quando l’uomo le aveva chiesto del latte e successivamente l’ha aggredita. La sentenza è stata pronunciata dopo un processo in cui sono stati presentati gli elementi raccolti dalle indagini. La vittima ha riferito di aver subito violenza dopo il primo approccio dell’uomo.

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Il 30enne che ha aggredito e violentato la vicina di casa, una studentessa di 19 anni, dopo averle chiesto del latte è stato condannato a 5 anni di carcere. Il giudice ha stabilito anche una provvisionale di 25mila euro alla ragazza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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