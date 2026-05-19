Violentò la vicina di casa 19enne dopo averle chiesto del latte a Pavia | condannato a 5 anni di carcere

Un uomo di 30 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver violentato una studentessa di 19 anni, sua vicina di casa. L’episodio è avvenuto a Pavia, quando l’uomo le aveva chiesto del latte e successivamente l’ha aggredita. La sentenza è stata pronunciata dopo un processo in cui sono stati presentati gli elementi raccolti dalle indagini. La vittima ha riferito di aver subito violenza dopo il primo approccio dell’uomo.

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