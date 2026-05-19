Un uomo di 30 anni è stato condannato a cinque anni di carcere in seguito a un processo in abbreviato. L’episodio risale allo scorso ottobre, quando l’uomo ha violentato una giovane vicina di casa, una studentessa. La vicenda si è svolta a Pavia e la condanna è stata pronunciata sulla base delle prove emerse durante il procedimento giudiziario. La sentenza è stata resa nota nelle ultime ore, dopo gli accertamenti legali relativi al caso.

Pavia, 19 maggio 2026 – Cinque anni di carcere. È la condanna, nel processo svoltosi in abbreviato, per il 30enne che lo scorso ottobre aveva violentato una studentessa, sua vicina di casa, a Pavia. Subito dopo essere stato fermato dalla polizia, l'uomo aveva confessato. Oggi la decisione del giudice. L’aggressione. Il 6 ottobre 2025 la ragazza era rimasta sola in casa dopo che il suo convivente era uscito per andare al lavoro. A quel punto il vicino ha suonato il campanello. Quando la studentessa gli ha aperto, il 30enne le ha chiesto se aveva del latte da prestargli per la colazione. La giovane gli ha detto di attendere sulla porta, ma il 30enne è entrato in casa e l'ha aggredita alle spalle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violentò la giovane vicina di casa dopo averle chiesto il latte: condannato a 5 anni

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