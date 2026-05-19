Villaggio multiculturale a Monreale | esposizioni di artigianato incontri e show cooking per Afrosiciliana 2026

A Monreale si avvicina l’inizio di “Afrosiciliana 2026”, una manifestazione multiculturale che si svolgerà dal 24 al 26 maggio in piazza Guglielmo II. Durante l’evento saranno allestite esposizioni di artigianato, si terranno incontri e show cooking dedicati alle tradizioni culinarie di diverse culture. La manifestazione coinvolge artisti e artigiani provenienti da vari paesi e mira a promuovere la conoscenza delle diversità culturali presenti nella regione.

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