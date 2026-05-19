Villaggio Gelsi collaudata la rete fognaria | via libera alle richieste di allaccio

La rete fognaria di Villaggio Gelsi, zona residenziale vicino alla marina di Torre Chianca, è stata collaudata e ora permette ufficialmente agli utenti di richiedere l’allaccio alle utenze. La conclusione dei lavori segna un passo importante per l’area, che negli ultimi anni ha visto molte richieste di intervento in merito ai servizi fognari. La possibilità di allacciamento è ora disponibile per i residenti e le imprese locali, che possono presentare le loro richieste secondo le procedure previste.

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