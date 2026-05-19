Villaggio Gelsi collaudata la rete fognaria | via libera alle richieste di allaccio

Da lecceprima.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La rete fognaria di Villaggio Gelsi, zona residenziale vicino alla marina di Torre Chianca, è stata collaudata e ora permette ufficialmente agli utenti di richiedere l’allaccio alle utenze. La conclusione dei lavori segna un passo importante per l’area, che negli ultimi anni ha visto molte richieste di intervento in merito ai servizi fognari. La possibilità di allacciamento è ora disponibile per i residenti e le imprese locali, che possono presentare le loro richieste secondo le procedure previste.

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LECCE – Si sblocca un tassello atteso da anni nella zona di Villaggio Gelsi, l’area residenziale situata a ridosso della marina di Torre Chianca. Acquedotto Pugliese ha infatti completato il collaudo e le verifiche tecniche della nuova rete fognaria, rendendo da oggi possibile per i residenti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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