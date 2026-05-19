Vilipendio cadavere Pamela Genini al setaccio i campi della Bergamasca | si cerca la testa della 29enne

Le forze dell'ordine stanno ispezionando attentamente alcune zone rurali della Bergamasca nel tentativo di trovare la testa di Pamela Genini, la giovane di 29 anni assassinata il 15 ottobre a Milano dall’ex fidanzato. Dopo l’omicidio, il corpo di Pamela è stato seppellito nel cimitero del suo paese natale, Strozza, dove nei giorni successivi è stato verificato un atto di profanazione della tomba. Le ricerche si concentrano su questa area per cercare eventuali resti ancora nascosti o abbandonati.

(Adnkronos) – Si stanno concentrando in alcune aree rurali della Bergamasca le ricerche della testa di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso 15 ottobre a Milano dall'ex fidanzato Gianluca Soncin e poi seppellita nel cimitero del suo paese natale, Strozza, dove qualcuno ha profanato la salma. Per il vilipendio del cadavere è indagato dalla. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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