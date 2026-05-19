Vieni a vedere i cartoni Invita la bimba dei vicini a casa sua poi l’orrore puro | violenza devastante

Una semplice proposta di guardare i cartoni animati si è trasformata in un episodio di violenza estrema nei confronti di una bambina di 12 anni. La vicenda si è svolta in una zona residenziale della capitale, dove una ragazzina è stata invitata a casa di alcuni vicini. Quello che sembrava un momento di svago si è trasformato in un evento drammatico, lasciando senza parole chi ha seguito i dettagli di quanto accaduto.

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ROMA – «Vieni da me a vedere i cartoni animati». Bastava questo pretesto, terribilmente ordinario e insospettabile, per spalancare le porte dell’inferno a una ragazzina di appena 12 anni. A pronunciare quelle parole era un uomo di 73 anni, residente in un complesso residenziale nella periferia di Roma Sud. Un volto familiare, che nel quartiere tutti i ragazzini chiamavano affettuosamente il «nonno del cortile». Ma dietro quella maschera rassicurante si nascondeva un predatore. L’anziano è stato arrestato lo scorso 5 maggio 2026 con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata. Per lui, i giudici hanno confermato la custodia cautelare in carcere, respingendo fermamente la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Vieni a vedere i cartoni”. Invita la bimba dei vicini a casa sua, poi l’orrore puro: violenza devastante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MARTINA MISSY INVITA LA NUOVA CRUSH A CASA SUA E GABRIELE LO SCOPRE! Sullo stesso argomento Leggi anche: “Vieni a vedere i cartoni da me”. Poi l’orrore disumano su una bimba: insospettabile, scoperto così Leggi anche: Donna trovata morta in casa, orrore puro: caccia all’uomo Vicino di casa adesca con una scusa una 12enne e ne abusa: Vieni a vedere i cartoni. Il nonno del cortile tradito dalle chat salvate sul cellulareVieni da me a vedere i cartoni animati. Era questo il pretesto, semplice e insospettabile, che un uomo di 73 anni utilizzava per attirare in casa una dodicenne, vicina di ... corriereadriatico.it Vieni a vedere i cartoni: così il nonno del cortile abusa della 12enne della porta accanto, tradito dalle chat salvate sul cloudVieni da me a vedere i cartoni animati. Era questo il pretesto, semplice e insospettabile, che un uomo di 73 anni utilizzava per attirare in casa una dodicenne, vicina di ... leggo.it Lo standard che ha messo instagram sul avere una vita piena (trekking, vacanze, stare sempre in giro) se ti presenti dicendo che ti piace stare sul divano a vedere serie tv, cucinare insieme, svegliarsi insieme e fare colazione a letto vieni visto come uno noios x.com