Vieni a vedere i cartoni Invita la bimba dei vicini a casa sua poi l’orrore puro | violenza devastante

Da thesocialpost.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una semplice proposta di guardare i cartoni animati si è trasformata in un episodio di violenza estrema nei confronti di una bambina di 12 anni. La vicenda si è svolta in una zona residenziale della capitale, dove una ragazzina è stata invitata a casa di alcuni vicini. Quello che sembrava un momento di svago si è trasformato in un evento drammatico, lasciando senza parole chi ha seguito i dettagli di quanto accaduto.

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ROMA – «Vieni da me a vedere i cartoni animati». Bastava questo pretesto, terribilmente ordinario e insospettabile, per spalancare le porte dell’inferno a una ragazzina di appena 12 anni. A pronunciare quelle parole era un uomo di 73 anni, residente in un complesso residenziale nella periferia di Roma Sud. Un volto familiare, che nel quartiere tutti i ragazzini chiamavano affettuosamente il «nonno del cortile». Ma dietro quella maschera rassicurante si nascondeva un predatore. L’anziano è stato arrestato lo scorso 5 maggio 2026 con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata. Per lui, i giudici hanno confermato la custodia cautelare in carcere, respingendo fermamente la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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