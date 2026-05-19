Un’indagine riguardante un caso di revenge porn ha coinvolto due persone, una delle quali è nota nel mondo dello spettacolo. Sono stati rubati e diffusi online dei video privati, portando le autorità ad aprire un procedimento giudiziario. Di recente, si è saputo che un secondo soggetto è stato iscritto nel registro degli indagati. Le verifiche sono ancora in corso, e l’inchiesta si sta ampliando con nuovi dettagli e approfondimenti.

Si allarga l’inchiesta sul caso di revenge porn che ha coinvolto Stefano De Martino e la sua ex compagna Caroline Tronelli. Dopo mesi di indagini, la Procura ha individuato un secondo uomo che sarebbe coinvolto nella diffusione online dei filmati privati sottratti dalle telecamere di sicurezza dell’abitazione della donna. Chi è il secondo indagato. Secondo quanto emerso, il nuovo indagato sarebbe la prima persona che, dopo essere entrata in possesso dei video rubati, avrebbe iniziato a diffonderli sul web caricandoli su piattaforme per adulti e condividendoli attraverso numerosi canali Telegram. Gli investigatori ritengono che il materiale sia stato diffuso con l’intenzione di ottenere visibilità e profitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Video rubati a De Martino e Tronelli, spunta un secondo indagato: l’inchiesta si allarga

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