Video intimi rubati di Stefano De Martino nuovo indagato nell'inchiesta | è la prima persona che li ha diffusi
Un secondo individuo è stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla diffusione online di video intimi che coinvolgono Stefano De Martino e un'ex compagna. Si tratta della prima persona accusata di aver diffuso i contenuti, secondo quanto si è appreso. L'inchiesta prosegue per fare chiarezza sulle modalità e sui responsabili della divulgazione di materiale privato. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze dell'ordine.
Emerge un secondo indagato nell'inchiesta sulla diffusione online di video intimi di Stefano De Martino e la ex Caroline Tronelli. Dopo il tecnico che aveva accesso al sistema di sorveglianza, ora l'attenzione è sulla prima persona che ha diffuso online i filmati, dai siti porno ai canali Telegram. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Il caso dei video intimi rubati coinvolge circa 3000 persone e apre a severe conseguenze legali per chi ha diffuso i contenuti online. https://serial.everyeye.it/notizie/3-000-rischiano-carcere-condiviso-video-intimi-stefano-de-martino-ca-876755.html?utm_me facebook
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