Video intimi rubati di Stefano De Martino nuovo indagato nell'inchiesta | è la prima persona che li ha diffusi

Un secondo individuo è stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla diffusione online di video intimi che coinvolgono Stefano De Martino e un'ex compagna. Si tratta della prima persona accusata di aver diffuso i contenuti, secondo quanto si è appreso. L'inchiesta prosegue per fare chiarezza sulle modalità e sui responsabili della divulgazione di materiale privato. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze dell'ordine.

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