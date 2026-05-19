Video intimi rubati di Stefano De Martino nuovo indagato nell'inchiesta | è la prima persona che li ha diffusi

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un secondo individuo è stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla diffusione online di video intimi che coinvolgono Stefano De Martino e un'ex compagna. Si tratta della prima persona accusata di aver diffuso i contenuti, secondo quanto si è appreso. L'inchiesta prosegue per fare chiarezza sulle modalità e sui responsabili della divulgazione di materiale privato. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze dell'ordine.

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Emerge un secondo indagato nell'inchiesta sulla diffusione online di video intimi di Stefano De Martino e la ex Caroline Tronelli. Dopo il tecnico che aveva accesso al sistema di sorveglianza, ora l'attenzione è sulla prima persona che ha diffuso online i filmati, dai siti porno ai canali Telegram. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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