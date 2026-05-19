Le indagini sulla diffusione dei video intimi di Stefano De Martino e Caroline Tronelli continuano con l’iscrizione di una seconda persona nel registro degli indagati. Questa persona è riconosciuta come la prima a diffondere il materiale online. Le forze dell’ordine stanno accertando i dettagli dell’episodio e l’identità di chi ha divulgato i video senza il consenso degli interessati. Le indagini sono in corso per ricostruire la catena di diffusione e individuare eventuali responsabilità.

Proseguono le indagini sulla diffusione dei video privati di Stefano De Martino e la sua ex compagna Caroline Tronelli, materiale sottratto e pubblicato online senza il consenso dei diretti interessati. Gli investigatori hanno avviato accertamenti tecnici irripetibili su dispositivi elettronici e account sequestrati a un ex dipendente di un’azienda specializzata in videosorveglianza, ritenuto al centro della vicenda. Secondo quanto emerso finora, l’uomo sarebbe il cosiddetto “tecnico infedele” che avrebbe avuto accesso ai filmati registrati dalle telecamere di sicurezza installate nell’abitazione della donna, appropriandosi delle immagini intime e diffondendole successivamente sul web. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Video intimi di Stefano De Martino, c’è un secondo indagato: è la prima persona che li ha diffusi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I video intimi rubati a Stefano De Martino: indagato il tecnico di casa Tronelli - Vita in diretta 2

Sullo stesso argomento

Video intimi rubati di Stefano De Martino, nuovo indagato nell’inchiesta: è la prima persona che li ha diffusiEmerge un secondo indagato nell'inchiesta sulla diffusione online di video intimi di Stefano De Martino e la ex Caroline Tronelli.

Stefano De Martino e i video intimi rubati, indagato un secondo uomo: “Ha diffuso per primo le clip sul Web”Proseguono tutti gli accertamenti e le indagini sui video intimi di Stefano De Martino e la sua ex Caroline Tronelli, sottrati e diffusi senza alcun...

È partita ufficialmente la caccia digitale alla rete di contatti che ha diffuso online i video intimi dello showman Stefano De Martino e della sua ex fidanzata. #avvocatosergiopisani #revengeporn #stefanodemartino #italia #social #storie Leggi l'artico… x.com

Video intimi hackerati a Stefano De Martino e Caroline Tronelli, indagato addetto alla sorveglianza reddit

Stefano De Martino e i video intimi rubati, indagato un secondo uomo: Ha diffuso per primo le clip sul WebProseguono tutti gli accertamenti e le indagini sui video intimi di Stefano De Martino e la sua ex Caroline Tronelli, sottrati e diffusi senza alcun consenso. Sono iniziati gli accertamenti tecnici ir ... ilfattoquotidiano.it

Stefano De Martino, svolta nell'indagine sui video intimi: chi è la persona nel mirino degli inquirenti e cosa rischiaOltre al tecnico che avrebbe trafugato le immagini dal circuito di sicurezza di casa Tronelli, un'altra persona sarebbe finito nel mirino degli inquirenti ... today.it