Le indagini sulla diffusione di video intimi che coinvolgono Stefano De Martino e l'ex compagna Caroline Tronelli sono ancora in corso. Un secondo uomo, di Marano, è stato identificato come il primo a diffondere i contenuti online, che erano stati sottratti dai dispositivi privati delle persone coinvolte. La polizia sta lavorando per raccogliere ulteriori elementi sulla provenienza e sulla diffusione del materiale, mentre proseguono le verifiche sui passaggi che hanno portato alla pubblicazione.

Proseguono le indagini sulla diffusione dei video privati di Stefano De Martino e la sua ex compagna Caroline Tronelli, materiale sottratto e pubblicato online senza il consenso dei diretti interessati. Gli investigatori hanno avviato accertamenti tecnici irripetibili su dispositivi elettronici e account sequestrati a un ex dipendente di un’azienda specializzata in videosorveglianza, originario di Mazara del Vallo (Sicilia), ritenuto al centro della vicenda. Secondo quanto emerso finora, l’uomo sarebbe il cosiddetto “tecnico infedele” che avrebbe avuto accesso ai filmati registrati dalle telecamere di sicurezza installate nell’abitazione della donna, appropriandosi delle immagini intime e diffondendole successivamente sul web. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Video intimi di Stefano De Martino, c’è secondo indagato: è di Marano ed è la prima persona che li ha diffusi

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I video intimi rubati a Stefano De Martino: indagato il tecnico di casa Tronelli - Vita in diretta 2

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