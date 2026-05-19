VIDEO - A Santarcangelo nasce il fotovoltaico sociale contro la povertà energetica firmato da Ikea
A Santarcangelo di Romagna è stato inaugurato un nuovo impianto di fotovoltaico sociale, realizzato con il supporto di Ikea Italia nell’ambito della campagna EnergyPop. L’iniziativa è promossa da AzzeroCO2 in collaborazione con Legambiente. L’impianto è destinato a combattere la povertà energetica, offrendo energia sostenibile a comunità locali. La struttura rappresenta una collaborazione tra le organizzazioni coinvolte e l’azienda svedese, con l’obiettivo di favorire l’accesso all’energia rinnovabile.
A Santarcangelo di Romagna è stato inaugurato un nuovo impianto di fotovoltaico sociale realizzato grazie al sostegno di Ikea Italia nell’ambito della campagna EnergyPop, promossa da AzzeroCO2 insieme a Legambiente.Dopo le esperienze avviate in Toscana e Sicilia, il progetto arriva anche in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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