Victoria | 57 miliardi di infrastrutture a rischio per il clima

Secondo uno studio recente, infrastrutture per un valore di 57 miliardi sono a rischio a causa dei cambiamenti climatici. Tra i settori più colpiti ci sono i servizi sanitari e i trasporti, che rischiano di subire danni significativi nei prossimi anni. Le previsioni indicano che entro il 2030 alcune aree economiche potrebbero soffrire di perdite considerevoli a causa di eventi climatici estremi e di deterioramenti infrastrutturali. La questione riguarda principalmente le zone più vulnerabili e le reti di collegamento principali.

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?? Punti chiave Come influenzeranno i disastri climatici i servizi sanitari e i trasporti? Quali settori economici subiranno i danni maggiori entro il 2030? Perché la gestione dei migranti rischia di dividere la società? Chi dovrà finanziare la protezione delle infrastrutture contro le inondazioni??? In Breve Senatore McLachlan contesta le restrizioni migratorie proposte dal leader Angus Taylor. Asset a rischio in Victoria raggiungono 318 miliardi di dollari entro il 2070. Settori trasporti, ener . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Victoria: 57 miliardi di infrastrutture a rischio per il clima ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DEFNECLK NASIL YAPILIR! ÖLÜMCÜL TUZAKLARDAN METAL DEDEKTÖRE KADAR HER EY VAR! Sullo stesso argomento Leggi anche: Boom globale infrastrutture: 151.000 miliardi per il futuro Victoria Nuland e i 5 miliardi all’Ucraina: la verità sui verbali USAÈ tornata a circolare una vecchia narrazione favorevole alla propaganda del Cremlino, la quale sostiene che gli USA avrebbero “comprato” la...