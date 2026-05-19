Vicenza 10 ragazzini fanno maxi-ordine di panini a casa di sconosciuti | aspettano il rider lo picchiano e scappano

A Vicenza, dieci minorenni hanno ordinato un grosso quantitativo di panini a un indirizzo sconosciuto e, quando è arrivato il rider, lo hanno aggredito fisicamente prima di darsi alla fuga. Un testimone ha descritto la scena come simile a un episodio da Far West, pubblicando i dettagli dell'accaduto sui social network. La vicenda ha sollevato l’attenzione sulla sicurezza durante le consegne e sulle azioni dei giovani coinvolti. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire l’intera dinamica.

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