Vicenza 10 ragazzini fanno maxi-ordine di panini a casa di sconosciuti | aspettano il rider lo picchiano e scappano

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vicenza, dieci minorenni hanno ordinato un grosso quantitativo di panini a un indirizzo sconosciuto e, quando è arrivato il rider, lo hanno aggredito fisicamente prima di darsi alla fuga. Un testimone ha descritto la scena come simile a un episodio da Far West, pubblicando i dettagli dell'accaduto sui social network. La vicenda ha sollevato l’attenzione sulla sicurezza durante le consegne e sulle azioni dei giovani coinvolti. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire l’intera dinamica.

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Ordinano centinaia di panini, poi dieci ragazzini tendono una trappola al rider: "Scena un po’ da Far West", scrive sui social il testimone Umberto Trulla che aggiunge i dettagli sull'episodio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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