Viaggio nella biodiversità lagunare | itinerario tra le meraviglie del borgo di Ganzirri
Il 23 maggio si terrà un evento dedicato alla biodiversità della laguna di Ganzirri, organizzato dalla Delegazione Fai Messina insieme alla Pro Loco Capo Peloro e alla Città Metropolitana di Messina. L’iniziativa prevede un itinerario tra le caratteristiche del borgo e le sue peculiarità naturali, con l’obiettivo di scoprire le diverse specie e ambienti presenti nella zona. Partecipanti e visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle meraviglie di questo tratto di costa, con attenzione alle caratteristiche ambientali e alla varietà degli ecosistemi locali.
Tutto pronto per il Viaggio nella biodiversità lagunare in programma il 23 maggio organizzato da Delegazione Fai Messina in collaborazione con la Pro Loco Capo Peloro e la Città Metropolitana di Messina - Servizio Gabinetto Istituzionale. L'itinerario si snoda attraverso quattro tappe. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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