Viaggio nella biodiversità lagunare | itinerario tra le meraviglie del borgo di Ganzirri

Il 23 maggio si terrà un evento dedicato alla biodiversità della laguna di Ganzirri, organizzato dalla Delegazione Fai Messina insieme alla Pro Loco Capo Peloro e alla Città Metropolitana di Messina. L’iniziativa prevede un itinerario tra le caratteristiche del borgo e le sue peculiarità naturali, con l’obiettivo di scoprire le diverse specie e ambienti presenti nella zona. Partecipanti e visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle meraviglie di questo tratto di costa, con attenzione alle caratteristiche ambientali e alla varietà degli ecosistemi locali.

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