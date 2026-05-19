Viaggio nel Tarantismo | incontro con l' autrice Sandra Taveri

Il capoluogo adriatico si appresta ad ospitare un evento dedicato alla cultura popolare e alle tradizioni locali, con un focus particolare sul fenomeno del tarantismo. L'iniziativa prevede un incontro con l'autrice che ha scritto approfondimenti sul tema, coinvolgendo il pubblico in una riflessione sulle radici e le pratiche di questa tradizione. L'appuntamento si inserisce in una serie di iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale della zona e a mantenere vivo il ricordo di pratiche e storie legate al territorio.

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