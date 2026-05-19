Viaggio nel Tarantismo | incontro con l' autrice Sandra Taveri
Il capoluogo adriatico si appresta ad ospitare un evento dedicato alla cultura popolare e alle tradizioni locali, con un focus particolare sul fenomeno del tarantismo. L'iniziativa prevede un incontro con l'autrice che ha scritto approfondimenti sul tema, coinvolgendo il pubblico in una riflessione sulle radici e le pratiche di questa tradizione. L'appuntamento si inserisce in una serie di iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale della zona e a mantenere vivo il ricordo di pratiche e storie legate al territorio.
BRINDISI - Il capoluogo adriatico si prepara ad accogliere un appuntamento dedicato alla memoria, alla cultura popolare e alle tradizioni del territorio. Venerdì 22 maggio, a partire dalle 18:00, presso la Biblioteca del Vicolo - Santa Spazio Culturale, nell'ex Convento di Santa Chiara, si terrà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Viaggio nel Tarantismo - Incontro con l'autrice Sandra Taveri, 2 Maggio 2026 Manduria
Sullo stesso argomento
"L’alba dei Leoni": doppio incontro con l'autrice Stefania AuciL'autrice Stefania Auci presenterà il suo nuovo libro L’alba dei Leoni (Nord) lunedì 30 marzo alle 17,30 a Reggio Calabria a Palazzo Alvaro,...
"L'incartatrice di arance": incontro con l'autrice al Mondadori BookstoreSarà presentato oggi, giovedì 2 aprile alle ore 18, al Mondadori Bookstore di Messina, “L'incartatrice di arance" (Garzanti) di Barbara Bellomo.