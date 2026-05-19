Viaggio nel degrado | il video nel liceo di San Miniato devastato dai vandali

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un liceo di San Miniato, chiuso dal 2008 e da tempo lasciato senza manutenzione, è stato recentemente oggetto di un video che mostra le condizioni di degrado dell’edificio. Le immagini ritraggono pareti scrostate, vetri rotti e arredi abbandonati, con evidenti segni di vandalismo. La struttura, che non è più in uso da molti anni, si trova nel centro storico della città. La situazione ha attirato l’attenzione locale, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sullo stato di abbandono dell’edificio.

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San Miniato (Pisa), chiuso dal 2008 e da anni lasciato all’abbandono: le scene documentano l'edificio ormai devastato del vecchio liceo Marconi, trasformato in rifugio improvvisato per feste, bivacchi e incursioni vandaliche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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