Viaggio nei movimenti politici spezzati dalla repressione Presentazione a Lecce del libro Dopo il naufragio
A Lecce è stato presentato il libro “Dopo il naufragio”, scritto da una giovane autrice italiana. Il volume narra un viaggio attraverso i movimenti politici e sociali che sono stati interrotti dalla repressione. L’autrice accompagna i lettori in un percorso che attraversa diverse epoche e territori, concentrandosi sulla storia di gruppi che hanno subito interventi repressivi. La presentazione si è svolta in un contesto culturale dedicato alla memoria e alle vicende di questi movimenti.
Un viaggio nel tempo e nello spazio raccontato da una giovane autrice italiana. Un viaggio tra movimenti politici e sociali diversi, spezzati dalla repressione. Si comincia con il ’77 (le giornate dell’uccisione di Francesco Lorusso), si passa agli anni Novanta e si continua con Genova 2001. Un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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