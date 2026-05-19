Viaggio nei movimenti politici spezzati dalla repressione Presentazione a Lecce del libro Dopo il naufragio

A Lecce è stato presentato il libro “Dopo il naufragio”, scritto da una giovane autrice italiana. Il volume narra un viaggio attraverso i movimenti politici e sociali che sono stati interrotti dalla repressione. L’autrice accompagna i lettori in un percorso che attraversa diverse epoche e territori, concentrandosi sulla storia di gruppi che hanno subito interventi repressivi. La presentazione si è svolta in un contesto culturale dedicato alla memoria e alle vicende di questi movimenti.

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