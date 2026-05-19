Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 18 | 10
Alle 18:10 del 19 maggio 2026, l'Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni sulle condizioni del traffico e eventuali interventi in corso nelle strade della regione, con l’obiettivo di aiutare gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti. L’aggiornamento viene trasmesso regolarmente dalla redazione di Astral infomobilità, che monitora costantemente le situazioni di traffico e comunica eventuali variazioni o disagi.
Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina il traffico della Frusinate nel comune di Arce Si procede a rilento sulla Casilina tra via Stazione via Marconi nelle due direzioni andiamo a Frosinone code sulla via per Fiuggi da via De Carolis alla rotonda per via Casilina Nord in quest'ultima direzione situazione analoga file lungo via Aldo Moro da via Piave a via Landolfi In quest'ultima direzione è la volta di Latina si rallenta lungo via Romagnoli anche su via Piave rispettivamente a partire da via Maira è da viale Le. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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