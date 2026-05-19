Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 19 maggio 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio ha registrato alcune criticità segnalate da Astral Infomobilità, il servizio regionale dedicato all'informazione sul traffico. Durante la giornata, sono stati individuati veicoli di colore nero che hanno causato rallentamenti e disagi sulla rete stradale. La redazione di Astral Infomobilità ha diffuso immediatamente le informazioni per aggiornare gli automobilisti e agevolare la circolazione.

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