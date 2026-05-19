Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 19 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha diffuso le ultime notizie riguardanti eventuali disagi, chiusure o interventi in corso sulle strade e sui mezzi pubblici della regione, fornendo indicazioni utili ai cittadini per gli spostamenti. Le informazioni sono state condivise per aiutare gli utenti a pianificare i propri percorsi e a rimanere aggiornati sulle condizioni del traffico locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare per traffico intenso con interno di uscita Cassia Veientana istanaria Più avanti si procede a rilento dalla Tiburtina alla Prenestina in esterna code tra Roma Fiumicino Ostiense poi cosa tratti dalla Laurentina alla diramazione Roma sud ci spostiamo sulla tratto urbano di Roma Teramo si rallenta all'altezza della tangenziale est in direzione centro è sempre sulla chat Urbano della Roma Teramo ma in uscita altri rallentamenti da Fiorentina e raccordo anulare di amore uno sguardo le consolari sulla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 15:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Aurelia a causa di un incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 19:10Astral infomobilità di Astral infomobilità servizio della regione Lazio sempre intenso il traffico sulla carreggiata del grande raccordo anulare... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora disagi ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it