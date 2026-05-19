Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 19 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio viene monitorata tramite un servizio di Astral Infomobilità, secondo una segnalazione arrivata dalla redazione di un'altra piattaforma di informazione sulla mobilità. Il sistema fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico e eventuali interruzioni o disagi lungo le principali arterie della regione. Le informazioni vengono condivise per consentire agli utenti di pianificare gli spostamenti e valutare eventuali alternative.

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Astral infomobilità trovati dalla redazione di altra infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione abbastanza scorrevole le principali strade della capitale ad eccezione di alcune cose in carreggiata esterna del raccordo anulare tra Prenestina e la Roma Teramo nel tratto Urbano della A24 brevi rallentamenti tre raccordo anulare Tor Cervara in direzione della tangenziale est ci spostiamo sulla consolare via Salaria auto in coda entrambe le direzioni trattenuta Santa Colomba di Settebagni per lavori sulla Tiburtina invece rallentamenti tra Settecamini raccordo anulare in entrambi i sensi di marcia stavolta per traffico tatami Antolini a sono in tutto Grazie per l'attenzione un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 13:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 13:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione... Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal Urbano della A24 Ci... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora disagi ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it