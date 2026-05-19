Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 19 maggio 2026, la redazione di Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi in tempo reale, con dettagli relativi alle strade e alle arterie principali della regione. L’aggiornamento si basa sui dati raccolti dai sistemi di monitoraggio e comunica eventuali variazioni rispetto alla normale circolazione stradale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione abbastanza scorrevole nelle principali strade della capitale del tratto Urbano della A24 invece brevi rallentamenti ad altezza Portonaccio e difficoltà di immissione sulla tangenziale est in direzione Salaria a causa di un veicolo precedentemente in fiamme rispettiamo sulle consolari e sulla via Salaria Auto In entrambe le direzioni tra Monterotondo Scalo e tenuta Santa Colomba per lavori sulla Tiburtina invece rallentamenti tra Settecamini raccordo anulare in entrambi i sensi di marcia da dare Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 12:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione... Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 19:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati delle situazioni di assali infomobilità un servizio della regione Lazio passiamo dal raccordo anulare... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnala un incidente ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it