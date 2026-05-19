Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 19 maggio 2026, è stato segnalato un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio, fornito da Astral Infomobilità. La redazione ha rilevato un servizio dedicato alla circolazione stradale, che fornisce informazioni in tempo reale sui percorsi e eventuali disagi. L’aggiornamento riguarda le condizioni del traffico nella zona di Roma e delle aree limitrofe, con dettagli specifici sui principali snodi e eventuali interventi in corso.

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Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio nella regione Lazio circolazione abbastanza scorrevole nelle principali strade del male ad eccezione di alcuni rallentamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna ad altezza puntina sull'autostrada è risolto l'incidente sulla Roma Napoli tra Anagni e Colleferro in direzione di Roma con la circolazione che ora si presenta regolare il tratto della A24 brevi rallentamenti ad altezza Portonaccio in direzione della tangenziale est ci possiamo pure consolari sono che Salaria auto in coda In entrambe le direzioni tra Monterotondo Scalo è tenuta Santa Colomba per. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 11:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 11:25Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidente sulla A1 Firenze Roma tra il bivio A1 Roma nord e Ponzano Romano direzione Firenze... Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo SR 213 Flacca tratto... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora disagi ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it