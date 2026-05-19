Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 09 | 40
Alle 09:40 del 19 maggio 2026, la redazione di Astral Infomobilità ha segnalato un aggiornamento sulla situazione della viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale riguardo alle condizioni delle strade, eventuali chiusure o rallentamenti, e rappresenta un punto di riferimento per chi si sposta in zona. La piattaforma viene aggiornata costantemente per offrire dati utili ai pendolari e alle autorità locali.
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo anulare concludi in carreggiata esterna tra Tiburtina Prenestina e poi proseguendo entrato in salto a ritrattare via del Pescaccio interna invece auto incontro tra Bufalotta Roma Teramo e tra Casilina e abbia il tratto Urbano della A24 con le tre raccordo anulare dalla tangenziale est 5 navigazione auto in coda sulla Roma Fiumicino 3 raccordo anulare il ponte della Magliana in direzione dell'Euro in entrata verso Roma cose sulla Flaminia tra il raccordo anulare via due punti in direzione centro stessa situazione sulla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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