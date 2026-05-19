Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 08 | 40

Alle 08:40 del 19 maggio 2026, la rete di infomobilità della regione Lazio ha segnalato un aggiornamento sulla viabilità a Roma. La redazione ha ricevuto informazioni da Astral, l'ente responsabile dei servizi di trasporto regionale, riguardo a eventuali variazioni e condizioni del traffico nella capitale. Queste comunicazioni sono finalizzate a fornire indicazioni pratiche per chi si sposta in città, contribuendo a gestire meglio gli spostamenti quotidiani.

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