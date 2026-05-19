Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 08 | 40
Alle 08:40 del 19 maggio 2026, la rete di infomobilità della regione Lazio ha segnalato un aggiornamento sulla viabilità a Roma. La redazione ha ricevuto informazioni da Astral, l'ente responsabile dei servizi di trasporto regionale, riguardo a eventuali variazioni e condizioni del traffico nella capitale. Queste comunicazioni sono finalizzate a fornire indicazioni pratiche per chi si sposta in città, contribuendo a gestire meglio gli spostamenti quotidiani.
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare con coda in carreggiata esterna tra Prenestina e poi proseguendo in tratti saltuari della Salaria via del Pescaccio interna invece auto in quell'altra Bufalotta Roma Teramo e tra Casilina e Appia è tratto Urbano della A24 code per un incidente tre raccordo anulare in viale in direzione della tangenziale est situazione analoga sulla Roma Fiumicino col code 3 raccordo anulare il punto della Magliana in direzione Eur stavolta per traffico in entrata verso Roma sulla via Flaminia tra il raccordo anulare via due ponti... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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