Via Filzi dichiarata nuova area umida protetta | il Comune pronto a trasferirci aironi rane e Polizia Municipale

Via Filzi ad Arezzo è stata dichiarata area umida protetta, trasformando l’area in un habitat naturale. Il Comune ha annunciato che vi saranno trasferiti aironi, rane e personale della Polizia Municipale. La zona, fino a poco tempo fa considerata un cantiere incompiuto, ora ospita pozze d’acqua e fauna locale, tra cui zanzare e topi. La modifica della classificazione riguarda anche aspetti legati alla tutela dell’ambiente e alla gestione del patrimonio idrico cittadino.

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Ad Arezzo il cantiere infinito di via Filzi cambia ufficialmente categoria: da opera incompiuta a ecosistema autosufficiente con zanzare residenti, topi pendolari e pozze d’acqua considerate ormai patrimonio idrico cittadino. Dopo anni di immobilismo, trattative, piscine spontanee e recinzioni decorative più che utili, il sindaco Alessandro Ghinelli ha firmato l’ordinanza definitiva: “O fate i lavori oppure entra il Comune col badile, la forza pubblica e probabilmente anche con le pinne”. La proprietà dell’area, il Gruppo Iccrea, avrà trenta giorni per prosciugare il cantiere, tombare le buche ed evitare che via Filzi venga inserita da Google Maps sotto la categoria “laghi balneabili”. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Via Filzi dichiarata nuova area umida protetta: il Comune pronto a trasferirci aironi, rane e Polizia Municipale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Torna a nidificare il Corriere piccolo. Una nuova area protetta in arrivoUn piccolo miracolo della natura si è compiuto nei giorni precedenti la Pasqua sulla spiaggia di Grottammare. Polizia municipale, il Comune pesca tra gli idonei AsmelIl Comune di Conca della Campania ha attivato un interpello per l’assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore di vigilanza attraverso l’elenco... Vigili, la nuova sede è più lontana. Contro il Comune il ricorso al Tar. Continua l’odissea di via FilziLa storia, infinita, aggiunge un altro anello. E via Filzi, pare una via senza ritorno. Perchè la nuova caserma della polizia municipale rischia di restare una chimera, nel senso letterale del termine ... lanazione.it