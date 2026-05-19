Via al censimento dei pavoni di Punta Marina ma sul loro futuro è ancora scontro

Da ilrestodelcarlino.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Punta Marina è iniziato il censimento dei pavoni che popolano la zona, un'operazione volta a raccogliere dati sul numero e sulla distribuzione degli uccelli. La decisione di avviare questa attività è stata comunicata dalle autorità locali, che intendono valutare l’impatto della presenza dei pavoni sui residenti e sull’ambiente. La questione, tuttavia, rimane aperta e al centro di discussioni tra le parti coinvolte, senza ancora una soluzione definitiva. La discussione si svolge nel tentativo di trovare un equilibrio tra tutela degli animali e tutela dei cittadini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Punta Marina (Ravenna), 20 maggio 2026 – "Siamo venuti qui per ascoltarvi e aprire un dialogo di fronte a una situazione che in questi anni, è evidente, non è stata gestita e sta arrecando danni a buona parte dei residenti". Queste le parole di Falco Caponegro, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che hanno aperto lunedì sera una caldissima assemblea pubblica di Fratelli d’Italia avanti a una cinquantina di residenti di Punta Marina (e qualche telecamera) nella sala della Pro Loco. Il tema? Naturalmente, i pavoni. https:www.ilrestodelcarlino.itvideopunta-marina-paese-invaso-dai-pavoni-residenti-divisi-q17ygbmw Quanti sono i pavoni di Punta Marina? Via al censimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

via al censimento dei pavoni di punta marina ma sul loro futuro 232 ancora scontro
© Ilrestodelcarlino.it - Via al censimento dei pavoni di Punta Marina, ma sul loro futuro è ancora scontro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La surreale invasione dei pavoni

Video La surreale invasione dei pavoni

Sullo stesso argomento

Punta Marina, la colonia di pavoni torna a dividere: il Comune punta al censimento degli esemplariUn'attrazione per turisti e bambini, ma anche una causa, per alcuni costante, di rumori fastidiosi e sporcizia.

Il censimento dei pavoni di Punta Marina: “Ornitologi e professori universitari, in 6 si divideranno il territorio”Ravenna, 13 maggio 2026 – Si farà entro la fine del mese il censimento dei pavoni di Punta Marina.

punta marina via al censimento deiVia al censimento dei pavoni di Punta Marina, ma sul loro futuro è ancora scontroPunta Marina (Ravenna), 20 maggio 2026 – Siamo venuti qui per ascoltarvi e aprire un dialogo di fronte a una situazione che in questi anni, è evidente, non è stata gestita e sta arrecando danni a ... msn.com

punta marina via al censimento deiPunta Marina era abituata ai pavoni, ma non alle telecamereLa convivenza con la colonia che popola il paese vicino a Ravenna non è sempre stata semplice, ma è stata la tv a renderla qualcosa su cui litigare ... ilpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web