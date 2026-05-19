Via al censimento dei pavoni di Punta Marina ma sul loro futuro è ancora scontro
A Punta Marina è iniziato il censimento dei pavoni che popolano la zona, un'operazione volta a raccogliere dati sul numero e sulla distribuzione degli uccelli. La decisione di avviare questa attività è stata comunicata dalle autorità locali, che intendono valutare l’impatto della presenza dei pavoni sui residenti e sull’ambiente. La questione, tuttavia, rimane aperta e al centro di discussioni tra le parti coinvolte, senza ancora una soluzione definitiva. La discussione si svolge nel tentativo di trovare un equilibrio tra tutela degli animali e tutela dei cittadini.
Punta Marina (Ravenna), 20 maggio 2026 – "Siamo venuti qui per ascoltarvi e aprire un dialogo di fronte a una situazione che in questi anni, è evidente, non è stata gestita e sta arrecando danni a buona parte dei residenti". Queste le parole di Falco Caponegro, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che hanno aperto lunedì sera una caldissima assemblea pubblica di Fratelli d’Italia avanti a una cinquantina di residenti di Punta Marina (e qualche telecamera) nella sala della Pro Loco. Il tema? Naturalmente, i pavoni. https:www.ilrestodelcarlino.itvideopunta-marina-paese-invaso-dai-pavoni-residenti-divisi-q17ygbmw Quanti sono i pavoni di Punta Marina? Via al censimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La surreale invasione dei pavoni
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