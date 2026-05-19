Vi racconto i furbetti della sanità che allungano le liste d' attesa
Negli ultimi mesi si sono registrati casi di pratiche scorrette all’interno del settore sanitario, che hanno contribuito ad allungare le liste d’attesa. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, frodi, abusi e corruzione sono problemi diffusi e non semplici errori amministrativi, ma fattori che influenzano direttamente la capacità dei sistemi sanitari di funzionare correttamente. Questi comportamenti hanno portato a ritardi e congestioni nelle prestazioni, aumentando i tempi di attesa per i pazienti.
L’Organizzazione mondiale della sanità parla chiaro: frodi, abusi e corruzione non sono semplici anomalie burocratiche, ma fenomeni che incidono sulla sostenibilità dei sistemi sanitari. In Italia, l’intersezione tra un volume finanziario imponente e la complessità strutturale rende il Servizio. 🔗 Leggi su Today.it
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