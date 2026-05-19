Vhernier e Pae White | gioielli unici ispirati alla natura marina

Vhernier ha collaborato con l’artista Pae White per creare una collezione di gioielli che trae ispirazione dalla natura marina. La linea include pezzi che riproducono dettagli di granchi e altri elementi marini, realizzati con tecniche di lavorazione di alta precisione. Tra le innovazioni impiegate vi sono metodi di incastonatura che donano un effetto sospensione e luminosità ai pezzi. La collezione si basa su elementi di design che richiedono lavorazioni complesse, tipiche dell’alta gioielleria di Valenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come può un dettaglio su un granchio ispirare una collezione d'alta gioielleria? Quale tecnica segreta di Valenza permette di ottenere l'effetto sospensione luminosa? Perché sono stati prodotti soltanto venti esemplari di questa serie limitata? Come si trasforma un gioiello in un'architettura da indossare??? In Breve Collezione limitata di 20 anelli unici presentata a Palazzo Soranzo Van Axel. L'artista Pae White ha collaborato con gli artigiani di Valenza. I . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vhernier e Pae White: gioielli unici ispirati alla natura marina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Arte e oreficeria. In mostra gioielli ispirati ai monumenti Unesco Estate 2026: il ritorno dei gioielli ispirati al mareOro, pietre naturali e il ritorno dei simboli marini, i bijoux diventano (finalmente) protagonisti degli outfit estivi. I gioielli ora guardano all'arte. Pae White e gli anelli presentati a Venezia in occasione della Biennale. Installazioni luminose e ipnoticheL'artista californiana aveva già esposto alla Biennale: Sono affascinata e incantata dalla natura. Non esiste altro soggetto che riesca ad abbagliare, incuriosire, ingannare, incarnando davvero un se ... corriere.it