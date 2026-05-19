Vertice in Prefettura dopo il caos viabilità ridotti i tempi di chiusura della Tangenziale

Da modenatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di martedì 19 maggio, la Prefettura di Modena ha convocato un vertice d'urgenza del Comitato Operativo per la Viabilità, in seguito ai disagi causati dal caos sulla viabilità locale. Durante l'incontro, sono stati discussi interventi per ridurre i tempi di chiusura della Tangenziale e migliorare la circolazione. La riunione si è svolta in un clima di urgenza, con l'obiettivo di individuare soluzioni pratiche e rapide per far fronte alle criticità emerse durante le ore precedenti.

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Nel pomeriggio di oggi, martedì 19 maggio, la Prefettura di Modena ha convocato un vertice d'urgenza del Comitato Operativo per la Viabilità. L'obiettivo dell'incontro è stato trovare soluzioni rapide per arginare i pesanti disagi al traffico registrati a partire da ieri in tutta l'area nord. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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