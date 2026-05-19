Vertice in Prefettura dopo il caos viabilità ridotti i tempi di chiusura della Tangenziale

Nel pomeriggio di martedì 19 maggio, la Prefettura di Modena ha convocato un vertice d'urgenza del Comitato Operativo per la Viabilità, in seguito ai disagi causati dal caos sulla viabilità locale. Durante l'incontro, sono stati discussi interventi per ridurre i tempi di chiusura della Tangenziale e migliorare la circolazione. La riunione si è svolta in un clima di urgenza, con l'obiettivo di individuare soluzioni pratiche e rapide per far fronte alle criticità emerse durante le ore precedenti.

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