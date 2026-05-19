Vertice in casa Inter Chivu studia il nuovo modulo e chiede un giocatore dalle caratteristiche specifiche | i dettagli
In casa Inter si è tenuto un incontro tra il tecnico e la dirigenza per discutere della prossima stagione. Durante l'incontro, il tecnico ha analizzato il nuovo modulo da adottare e ha evidenziato la necessità di acquistare un giocatore con caratteristiche specifiche. La riunione ha riguardato anche questioni legate al mercato e a possibili modifiche in campo. Non sono stati forniti dettagli sui nomi coinvolti o sulle decisioni definitive prese.
Inter News 24 L’incontro in sede tra il tecnico e la dirigenza dell’Inter ha gettato le basi per la prossima stagione, tra mercato e rivoluzione tattica. L’incontro andato in scena nella sede dell’Inter in Viale della Liberazione tra Cristian Chivu e l’intera dirigenza nerazzurra è stato di importanza fondamentale. Oltre a definire minuziosamente i dettagli del tanto atteso rinnovo contrattuale dell’allenatore, il vertice istituzionale è servito anche per fare un ampio e dettagliato punto sul mercato estivo che presto potrà finalmente accendersi. Direttamente dagli studi televisivi di Sky Sport, il noto esperto in materia Gianluca Di Marzio ha svelato i retroscena. 🔗 Leggi su Internews24.com
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