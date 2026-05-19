Vertice in casa Inter Chivu studia il nuovo modulo e chiede un giocatore dalle caratteristiche specifiche | i dettagli

In casa Inter si è tenuto un incontro tra il tecnico e la dirigenza per discutere della prossima stagione. Durante l'incontro, il tecnico ha analizzato il nuovo modulo da adottare e ha evidenziato la necessità di acquistare un giocatore con caratteristiche specifiche. La riunione ha riguardato anche questioni legate al mercato e a possibili modifiche in campo. Non sono stati forniti dettagli sui nomi coinvolti o sulle decisioni definitive prese.

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