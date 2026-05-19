Vertenza Vestas scongiurati i licenziamenti | spiragli per i lavoratori trasferiti da Candela a Melfi

Da foggiatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La vertenza Vestas si conclude con la conferma che i licenziamenti previsti non si realizzeranno. Le trattative tra le parti hanno portato a un accordo che evita i licenziamenti per i lavoratori coinvolti dal trasferimento da Candela a Melfi. La riorganizzazione delle attività logistiche, annunciata in precedenza, non comporterà ulteriori misure di ridimensionamento del personale. La soluzione trovata permette ai dipendenti di mantenere il loro posto di lavoro e di proseguire l’attività senza interruzioni.

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Si dissolve definitivamente lo spettro dei licenziamenti che incombeva sui lavoratori Vestas Italia a seguito della riorganizzazione delle attività logistiche. Rispetto agli esuberi prospettati, sono stati tutti ricollocati i lavoratori coinvolti nella vertenza.Degli otto lavoratori prima. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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