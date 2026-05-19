Verstappen e la confessione a Juncadella prima della 24h al Nurburgring | Parti tu è meglio Mi conosco

Dopo le qualifiche della 24 Ore al Nurburgring, Dani Juncadella ha condiviso un episodio riguardante una conversazione con Max Verstappen. Prima della gara, il pilota di Formula 1 gli ha chiesto di partire con la Mercedes-AMG GT3 #3, sostenendo di conoscere meglio se stesso e di sapere cosa avrebbe fatto nei primi giri. Verstappen ha espresso questa preferenza dichiarando: “Parti tu, è meglio. Mi conosco”. La richiesta è stata raccontata dallo stesso Juncadella, senza ulteriori dettagli.

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