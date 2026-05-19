Verona Mountain Film Festival
È stata annunciata la decima edizione del Verona Mountain Film Festival, un evento dedicato a tematiche di alpinismo, arrampicata ed esplorazione. La manifestazione si terrà dall’25 al 29 maggio 2026 presso l’Auditorium del palazzo Gran Guardia, in piazza Bra a Verona. L’ingresso sarà libero. La rassegna presenta una serie di proiezioni e incontri legati al mondo della montagna, con un programma che coinvolge appassionati e professionisti del settore.
Tutto pronto per la decima edizione del “”, il Festival del Veneto dedicato ad alpinismo, arrampicata ed esplorazione, che si svolgerà, ad ingresso libero, presso l’Auditorium del seicentesco palazzo Gran Guardia in piazza Bra a Verona dal 25 al 29 maggio 2026, con. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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