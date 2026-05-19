Verona Mountain Film Festival

È stata annunciata la decima edizione del Verona Mountain Film Festival, un evento dedicato a tematiche di alpinismo, arrampicata ed esplorazione. La manifestazione si terrà dall’25 al 29 maggio 2026 presso l’Auditorium del palazzo Gran Guardia, in piazza Bra a Verona. L’ingresso sarà libero. La rassegna presenta una serie di proiezioni e incontri legati al mondo della montagna, con un programma che coinvolge appassionati e professionisti del settore.

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