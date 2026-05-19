Verona | Jazzset Orchestra live in Cortile Mercato Vecchio per Medici per Strada
A Verona si tiene un concerto della Jazzset Orchestra nel cortile del Mercato Vecchio, promosso dall’Associazione Medici per Strada, un’organizzazione di professionisti sanitari che fornisce assistenza a persone fragili. La manifestazione fa parte della rassegna “Restiamo Umani”, che quest’anno porta il titolo “Verona contro le guerre” ed è rivolta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati alla pace e alla solidarietà. La serata si inserisce in un calendario di eventi promossi dall’associazione nel capoluogo veneto.
Organizzata dall'Associazione Medici per Strada, filantropica organizzazione di medici e sanitari veronese, che da anni presta assistenza ai più fragili, ritorna anche quest'anno la rassegna "Restiamo Umani", manifestazione che assume il titolo "Verona contro le guerre" per sensibilizzare. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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